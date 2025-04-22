Воронежское АО «ВКСМ» увеличило прибыль вдвое в 2024 году

По итогам 2024 года АО «Воронежский комбинат строительных материалов» (ВКСМ) увеличило выручку на 44,1%: с 2,2 до 3,1 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла больше, чем в два раза: со 132,3 до 277,3 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности, опубликованной на Rusprofile.ru.

Себестоимость продаж ВКСМ в 2024 году составила 2,2 млрд руб., что на 34,6% больше, чем в 2023-м (1,6 млрд руб.). Прибыль от продаж — 516,8 млн руб., на 87,5% больше, чем годом ранее (275,6 млн руб.).

Кредиторская задолженность компании выросла вдвое: с 257,8 до 535,2 млн руб. Дебиторская — в девять раз: с 61,4 до 566,3 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, АО «ВКСМ» было зарегистрировано в 1992 году в Воронеже с уставным капиталом 19,3 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве. Собственник — холдинг «Алфигрупп» брянского бизнесмена Алексея Филина.

После покупки ВКСМ, состоявшейся летом 2023 года, холдинг вложил в развитие предприятия более 400 млн руб.

Юрий Голубь