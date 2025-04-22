билайн adtech о трендах маркетинга: ИИ, трансформация рынка и технологии для бизнеса

билайн бизнес, развивающий цифровые решения для предпринимателей — от облачных сервисов до рекламных технологий, выступил партнёром конференции «Вызовы & Возможности 2025» в Краснодаре. Мероприятие прошло при поддержке Альфа-Банка, АльфаСтрахование и Альфа-Капитал.

О трендах маркетинга и цифровых коммуникаций рассказал Василий Мальцев, эксперт по рекламным продуктам билайн adtech — подразделения билайн бизнес по рекламным технологиям.

Основные вызовы рекламного рынка — рост конкуренции и высокие требования к технологиям

За последние три года рынок претерпел серьёзные изменения: произошло перераспределение рекламных бюджетов, усилились позиции отечественных игроков, сформировались новые рекламные каналы.

«Компании стали больше инвестировать в собственные площадки, ритейл-медиа и инструменты обработки данных. Конкуренция за внимание клиента выросла, а стоимость привлечения — существенно увеличилась»,— комментирует Василий Мальцев.

В этих условиях для эффективной работы с аудиторией бизнесу требуется доступ к технологиям, которые позволяют точечно, быстро и с прогнозируемым результатом выстраивать коммуникации.

Искусственный интеллект — из фантастики в реальность

Центральной темой выступления стала трансформация маркетинга под влиянием искусственного интеллекта (ИИ). В частности, был затронут вопрос о том, как автоматизация повседневных задач эволюционировала в использование нейросетей — и почему ИИ уже сегодня становится необходимым инструментом в арсенале предпринимателя.

Согласно исследованиям НАФИ, 54% предпринимателей используют ИИ в маркетинге, а каждый третий — в бизнесе в целом.1 Среди ключевых задач:

создание текстов и визуала для рекламных кампаний (43%),

поиск целевой аудитории и таргетирование (36%),

коммуникация с клиентами через чаты и автоматизированные ответы (27%),

разработка рекламных концепций и контент-планов.

ИИ помогает малому и среднему бизнесу сокращать затраты, ускорять запуск кампаний, снижать количество ошибок, повышать конверсию и глубже понимать свою аудиторию. Примеры использования ИИ-технологий в рекламной платформе билайн.ПРОдвижение продемонстрировали, как можно автоматизировать подбор аудитории, формировать сообщения и анализировать эффективность кампаний в режиме реального времени.

«ИИ — это уже не фантастика. Это рабочий инструмент, который позволяет бизнесу быстрее реагировать на изменения и принимать решения на основе данных. Мы видим, как предприниматели всё активнее используют ИИ в маркетинге — и стараемся дать им в руки надёжные, простые в использовании технологии»,— комментирует Василий Мальцев.

Будущее маркетинга: какие тренды формируют 2025 год

По прогнозам экспертов, в ближайшие 2–3 года ключевыми трендами станут:

развитие автономных ИИ-решений,

рост ТВ с подключением к сети Интернет (Connected TV) и видеорекламы,

фокус на иммерсивный и персонализированный маркетинг,

расширение ритейл-медиа и экосистемных платформ,

развитие осознанных и ценных для потребителя коммуникаций, а также ответственного потребления.

По мнению Василия Мальцева, для успешного продвижения в 2025 году бизнесу важно:

не гнаться за трендами, а выбирать те, которые подходят именно его целевой аудитории;

внедрять технологии на основе аналитики, тестировать гипотезы и работать на основе данных;

оценивать результат, опираясь на измеримую эффективность каждого канала.

Подробнее на сайте beeline.ru

1Аналитический центр НАФИ. Каждый третий представитель МСП использует искусственный интеллект в работе. URL: https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-tretiy-predstavitel-msp-ispolzuet-iskusstvennyy-intellekt-v-rabote/.

ПАО «ВымпелКом»