ММК стал основным поставщиком стали для производства автофургонов Sollers

В Татарстане при участии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» локализовано штамповочное производство кузовных деталей коммерческих автомобилей Sollers. Из оцинкованной стали ММК на площадке индустриального партнера проекта изготавливают около 120 видов изделий, сообщает пресс-служба магнитогорского предприятия.

Проект реализован в рамках подписанного ранее меморандума о сотрудничестве компаний. Из оцинкованной стали ММК делают все крупные внешние и внутренние элементы кузова автофургонов Atlant и Argo, включая двери, крылья, капоты, боковины и крыши, а также несущие элементы. Также локализованы технологические процессы контроля геометрии выпускаемых компонентов. Применение локальных деталей позволит повысить коррозионную стойкость кузова, а также улучшить его качество и геометрическую точность.

С апреля более 50% массы кузовов Sollers Atlant и кабин Argo штампуется в России из оцинкованного отечественного металла. По словам руководства ПАО «Соллерск», это уникальное достижение для российского автопрома.

Проект реализован с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности России в размере 3,4 млрд руб. Общий объем инвестиций — 4,3 млрд руб.