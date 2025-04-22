В воде свердловского Асбеста Роспотребнадзор нашел вирус гепатита А

Роспотребнадзор обнаружил в одной из проб воды в Асбесте (Свердловская область) РНК вируса гепатита А, сообщили в свердловском управлении ведомства. После принятия мер по обеззараживанию воды в новых пробах вирус не был найден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На прошлой неделе в асбестовский отдел Роспотребнадзора поступила информация об аварийной ситуации на водопроводе — там снизился объем воды. Вирус гепатита был обнаружен в пробе от 19 апреля, в других пробах эксперты установили несоответствие качества воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

После этого администрации Асбеста и МУП «Горэнерго» предписали заняться обеззараживанием воды, усилить лабораторный производственный контроль, провести промывку и дезинфекцию гидросооружений и сетей. По результатам проб от 20 апреля качество воды улучшилось, а наличие вируса не зафиксировали. При этом до завершения работ жителям Асбеста рекомендуют отстаивать и кипятить водопроводную воду перед употреблением либо использовать для питья воду из бутылок.

Как отметили в Роспотребнадзоре, случаи заболевания гепатитом А не регистрировались в Асбесте последние пять лет.

Ранее свердловское управление Роспотребнадзора расследовало случаи заболевания гепатитом А среди цыганской общины в Екатеринбурге. В январе 2025 года в Верх-Исетском районе было выявлено шесть случаев гепатита А среди детей.

Ирина Пичурина