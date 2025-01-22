Роспотребнадзор: в Екатеринбурге дети цыганской общины заразились гепатитом А

Свердловское управление Роспотребнадзора расследует случаи заболевания гепатитом А среди цыганской общины в Екатеринбурге. В январе 2025 года в Верх-Исетском районе выявлено шесть случаев гепатита А среди детей, из которых три были без симптомов и обнаружены при обследовании контактировавших с больными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Роспотребнадзор оперативно принял меры для локализации очага инфекции. Была проведена вакцинация детей и взрослых, не болевших ранее гепатитом А, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами и выдано предписание главе цыганской общины о проведении профилактических мероприятий.

Ситуация находится под контролем, сообщается, что за пределы одного домовладения, где живут заболевшие, распространение инфекционного заболевания не произошло.