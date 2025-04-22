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СК возбудит дело по факту повреждения воинского захоронения под Волгоградом

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов возбудит уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения в хуторе Новомаксимовском. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрий Буравцов также детально доложит о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования дела, которое поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в обращении к господину Бастрыкину граждане выразили несогласие с результатами выяснения обстоятельств повреждения неучтенного воинского захоронения в хуторе Новомаксимовском Волгоградской области. До этого администрация поселения передала в аренду частному лицу земельный участок, где в 1942 году находился лагерь пленных красноармейцев. При этом предварительное обследование не проводилось.

В апреле и августе минувшего года на указанном участке во время возделывания противопожарных полос обнаружили останки более 60 погибших воинов. В феврале этого года принимавшие участие в автопробеге граждане нашли на территории множество фрагментов костей, оказавшихся на поверхности в результате выполнения сельскохозяйственных работ.

Ситуация ранее освещалась в СМИ. Следственные органы регионального подразделения СКР проводили по данному факту процессуальную проверку, но до сих пор виновных лиц к ответственности не привлекли.

Павел Фролов

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