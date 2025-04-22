Канаева покинула тренерский штаб сборной РФ по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева сообщила об уходе из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике. Об этом она объявила в своих социальны сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Синицын / ТАСС Фото: Михаил Синицын / ТАСС

«2015–2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым»,— написала Канаева.

28 марта 2025 года Международная федерация гимнастики выдала Канаевой нейтральный статус для участия в международных турнирах под эгидой организации в качестве тренера.

Евгении Канаевой 35 лет. Она завоевала золотые медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Также спортсменка 17 раз выигрывала чемпионат мира. В 2013 году Канаева объявила о завершении карьеры.

Таисия Орлова