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Канаева покинула тренерский штаб сборной РФ по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева сообщила об уходе из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике. Об этом она объявила в своих социальны сетях.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

«2015–2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым»,— написала Канаева.

28 марта 2025 года Международная федерация гимнастики выдала Канаевой нейтральный статус для участия в международных турнирах под эгидой организации в качестве тренера.

Евгении Канаевой 35 лет. Она завоевала золотые медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Также спортсменка 17 раз выигрывала чемпионат мира. В 2013 году Канаева объявила о завершении карьеры.

Таисия Орлова

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