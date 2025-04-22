В Самарской области 1 июля будут отмечать День ветеранов боевых действий

В Самарской области установлена новая памятная дата. 1 июля в регионе будет отмечаться День ветеранов боевых действий. Соответствующий проект закона был внесен на рассмотрение в губернскую думу. Региональный парламент поддержал его в двух чтениях на заседании во вторник, 22 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Аналогичная памятная дата утверждена в ряде других регионов России. В частности, День ветеранов боевых действий празднуется 1 июля в Московской, Белгородской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тульской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях. Эту дату ввели, чтобы отметить заслуги граждан-участников боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов на территории СССР и РФ после 1945 года.

В настоящее время в поддержку проекта регионального закона выступил вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Региональные прокуратура и управление Минюста не нашли в нем нарушений.

Георгий Портнов