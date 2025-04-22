На Старополье за год появилось 40 новых брендов по пошиву одежды

В Ставропольском крае в 2024 году зарегистрировали 40 новых брендов по пошиву одежды, что на 81,8% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Среди востребованных мер поддержки производителей одежды остаются программы микрофинансирования. За последние два года представителям отрасли предоставили 16 займов на общую сумму свыше 58,2 млн руб.»,— уточнили в ведомстве.

Полученные средства предприниматели использовали для развития своих компаний, увеличения объемов производства, закупки сырья и обновления оборудования.

Николай Аксенов