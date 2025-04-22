Хоккеист Кузьменко отметился тремя очками в своем дебютном матче play-off НХЛ

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Андрей Кузьменко забил гол в ворота «Эдмонтон Ойлерс» и отдал два результативных паса в своем дебютном матче play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу «Лос-Анджелеса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Crane / MediaNews Group / Los Angeles Daily News / Getty Images Фото: David Crane / MediaNews Group / Los Angeles Daily News / Getty Images

Кузьменко забил гол на третьей минуте матче — эта шайба стала самой быстрой для «Лос-Анджелеса» в розыгрыше Кубка Стэнли с 2014 года. Также в составе победителей отметились Куинтон Байфилд (20-я минута), Адриан Кемпе (35), Филлип Дано (38 и 60) и Кевин Фиала (45). У проигравших отличились Леон Драйзайтль (40), Маттиас Янмарк (43), Кори Перри (48), Зак Хайман (58) и Коннор Макдэвид (59).

29-летний Кузьменко начинал регулярный чемпионат в клубе «Калгари Флеймс». В январе 2025 года вместе с Якобом Пеллетье россиянин был обменян в «Филадельфия Флайерс» на Джоэля Фараби и Моргана Фроста. В марте был обменян в «Лос-Анджелес Кингс» на выбор в третьем раунде драфта.

«Лос-Анджелес» со счетом 1:0 повел в серии до четырех побед. Следующий матч противостояния пройдет 24 апреля в Лос-Анджелесе.

Таисия Орлова