«Челябметрострой» погасил все долги перед кредиторами

Арбитражный суд Челябинской области прекратил дело о банкротстве АО «Челябметрострой». Организация полностью погасила требования кредиторов, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

В реестр требований были включены долги на сумму более 80 млн руб. В процедуре банкротства «Челябметрострой», занимавшийся содержанием и обслуживанием недостроенного челябинского метро почти 20 лет, находился с июня 2022 года. В феврале 2023-го суд открыл в отношении компании конкурсное производство, которое продлевали до 26 мая 2025-го.

В декабре прошлого года, по данным региональной прокуратуры, предприятие погасило задолженность по зарплате в общей сумме 8 млн руб. перед 24 работниками.

Виталина Ярховска