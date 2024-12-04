«Челябметрострой» погасил долг по зарплатам на сумму 8 млн рублей

Прокурор Металлургического района Челябинска через суды добился погашения задолженности по заработной плате перед 24 работниками АО «Челябметрострой», признанного банкротом в 2023 года. Всего было возмещено 8 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Прокурор также объявил предостережение конкурсному управляющему «Челябметростроя» за непринятие мер по погашению задолженности предприятия перед работниками. Сейчас он уведомляет сотрудников, которые не представили реквизиты для перечисления денежных средств, чтобы выплатить долг.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», АО «Челябметрострой» был признан арбитражным судом Челябинской области банкротом в феврале 2023 года. В реестр требований включены долги на сумму более 80 млн руб. Компания до 2020 года являлась основным подрядчиком по содержанию недостроенного метрополитена в Челябинске.