Шестерых жителей Кубани будут судить за незаконную банковскую деятельность

Шестеро жителей Красноармейского района Краснодарского края предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность с доходом более 57 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигуранты на протяжении семи лет занимались банковскими операциями без регистрации и лицензии. Злоумышленники также изготавливали поддельные платежные поручения, которые направляли в банки в электронном виде для проведения незаконных финансовых операций.

Кроме того, группа создала 22 фиктивные организации через подставных лиц и предоставила недостоверные сведения в регистрирующие органы.

Уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (незаконное создание юрлица), 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных платежных средств) с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Анна Гречко