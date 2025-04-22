Ученый Петр Бухарицин пропал во время экспедиции в районе острова Укатный

Руководитель Астраханского отделения Русского географического общества Петр Бухарицин пропал во время экспедиции в районе острова Укатный (расположен на севере Каспийского моря, на границе России и Казахстана). Поиски ученого ведутся с 19 апреля. Об этом журналистам сообщила представитель пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области Ольга Никешина. Ее слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Петра Бухарицина Фото: Официальный сайт Петра Бухарицина

Поиски ученого ведет Каспийская флотилия. В поисково-спасательной операции задействован один пограничный корабль и два катера.

На острове господин Бухарицин возглавлял научную миссию по картографированию северной части прибрежной зоны Каспийского моря, сообщает астраханский портал AST-News. При каких обстоятельствах ученый пропал — неизвестно.

Петру Бухарицину 76 лет. С 1990-х он занимается морской гидрофизикой, гидрологией Каспийского моря и изучает биологическое разнообразие в регионе Каспийского моря. С того же времени он является ведущим научным сотрудником Института водных проблем РАН, профессором кафедры «Инженерная экология и природообустройство» Астраханского государственного технического университета. На его счету — более 400 научных работ, в том числе создание атласа ледовых образований Каспийского моря и гидрологических карт Астраханской области.

Полина Мотызлевская