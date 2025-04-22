В Китае казнили мужчину, зарезавшего японского школьника

В Китае казнили гражданина страны, который осенью прошлого года нанес смертельное ножевое ранение 10-летнему японскому мальчику в городе Шэньчжэнь на юго-востоке Китая. Об этом 22 апреля сообщила служба BBC со ссылкой на японское посольство в КНР.

«Правительство Японии считает убийство совершенно невинного ребенка непростительным преступлением, и мы воспринимаем эту казнь с величайшей торжественностью. В свете этого инцидента правительство Японии продолжит принимать все возможные меры безопасности и призывает китайскую сторону обеспечить безопасность японских граждан в Китае»,— заявили в японской дипмиссии.

Убийство китайцем Чжуном Чанчунем японского ребенка произошло 18 сентября. В этот день в 1931 года Япония начала интервенцию в Манчжурию, с которой началась история японской оккупации.

Убийство ребенка на почве ксенофобии осложнило двусторонние отношения и побудило многие японские компании, работающие в КНР, усилить меры безопасности своих сотрудников. Некоторые из них, такие как Panasonic, даже предложили своим работникам бесплатные перелеты домой.

К смертной казни Чжун Чанчунь был приговорен в январе. На прошлой неделе стало известно о казни еще одного гражданина КНР, напавшего с ножом в июне прошлого года на японскую женщину с ребенком, но в итоге убившего китаянку, вставшую на их защиту.

Лариса Орлова