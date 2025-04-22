Югра и Ямал затянули сроки со строительством заводов для переработки ТКО

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО-Югра, ЯНАО) не уложились в сроки строительства новых заводов для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщила публично-правовой компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО). Эти регионы вошли в список 35 субъектов России, где задержки затрагивают строительство новых заводов по сортировке и переработке отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев отметил, что создание такой инфраструктуры — ключевой этап реформы обращения с отходами, и это ответственность региональных властей. «Вопрос крайне острый»,— подчеркнул он.

Дорожные карты по созданию инфраструктуры уже утверждены в 85 регионах и внесены в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО.

По данным «Ъ», национальный проект «Экологическое благополучие», запущенный в 2025 году, требует к 2030 году сортировки 100% ТКО, захоронения не более 50% и вовлечения в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в виде вторичных ресурсов. С 2019 года в России создано 295 предприятий по обработке ТКО, но к 2030 году потребуется более 230 новых объектов с объемом инвестиций около 247 млрд руб. По словам господина Буцаева, для выполнения целей нацпроекта государство будет настаивать на выполнении обязательств в полном объеме и в срок.

Ирина Пичурина