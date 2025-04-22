В продукции из Саратовской области выявили антибиотики, листерии и сальмонеллы

Россельхознадзор в очередной раз обнаружил несоответствия в мясной и молочной продукции, изготавливаемой в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты Россельхознадзора ввели режим усиленного лабораторного контроля в отношении двух саратовских производителей. Если в их продукции выявят несоответствия еще раз, ее экспорт будет приостановлен.

Так, в курской психиатрической больнице нашли сосиски и вареную колбасу производства ООО «Саратовский МПК "Ресурс "», в которых присутствует монензин. В варено-копченой колбасе ООО «Комбинат "Дубки"» из Саратовской области, которая продается в воронежском магазине сети «Светофор», обнаружили мясо птицы, фрагменты слизистой оболочки и слюнных желез. Это не соответствует заявленному составу.

По данным Россельхознадзора, специалисты выявили также нарушения в пяти видах продукции ООО «Саратов-Холод Плюс». Они нашли их на производственной площадке. Так, манты включали в себя метронидазол, пельмени — окситетрациклин, бензилпенициллин, метронидазол, листерии, а хинкали — сальмонеллы.

Павел Фролов