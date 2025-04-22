ФСБ пресекла контрабанду краба в Приморском крае

В Приморском крае на побережье Уссурийского залива задержали троих иностранцев. Они пытались незаконно вывезти 1,4 т краба в живом и замороженном виде.

В отношении иностранцев возбуждено дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), говорится в пресс-релизе ФСБ (есть у «Ъ»). В ведомстве добавили, что живых крабов выпустили в естественную среду обитания.

В ФСБ рассказывали, что в 2023 году российские пограничники пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов более чем на 0,5 млрд руб. В феврале 2025-го генпрокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении членов организованной группы, незаконно экспортировавшей более 3 тыс. т краба за рубеж.

О добыче краба в России — в материале «Ъ» «Крабы не цепляются на квоты».