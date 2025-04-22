Аграрии Ставрополья получат 6 млрд рублей господдержки в 2025 году

Сельхозпроизводители Ставропольского края в 2025 году получат государственную поддержку в 6 млрд руб., из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аграрии региона полностью обеспечены сельхозтехникой, удобрениями и топливом для проведения всех необходимых работ. Особое внимание уделяется использованию семенного материала отечественного производства.

«Чувствуем поддержку Правительства России. По зерновым культурам наши сельхозпроизводители сегодня работают только с семенами отечественной селекции»,— отметил Владимир Владимиров.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря системной работе при содействии федерального центра и научного сообщества. Ведется активная деятельность по импортозамещению семенного материала и по другим сельскохозяйственным культурам.

Николай Аксенов