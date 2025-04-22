В Оренбурге житель предстанет перед судом за незаконный оборот «шпионских» устройств

В Промышленный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступления по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый произвел шесть микрофонов с усилителями и замаскировал их в корпусах пожарных дымовых извещателей. Оборудование установили в помещении массажного салона и подключили к системе записи разговоров. Это позволило скрытно получать и накапливать информацию.

За свою деятельность обвиняемый получил более 150 тыс. руб. В прокуратуре отмечают, что ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Руфия Кутляева