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В Оренбурге житель предстанет перед судом за незаконный оборот «шпионских» устройств

В Промышленный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступления по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый произвел шесть микрофонов с усилителями и замаскировал их в корпусах пожарных дымовых извещателей. Оборудование установили в помещении массажного салона и подключили к системе записи разговоров. Это позволило скрытно получать и накапливать информацию.

За свою деятельность обвиняемый получил более 150 тыс. руб. В прокуратуре отмечают, что ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Руфия Кутляева

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