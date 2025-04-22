В Оренбурге житель предстанет перед судом за незаконный оборот «шпионских» устройств
В Промышленный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступления по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый произвел шесть микрофонов с усилителями и замаскировал их в корпусах пожарных дымовых извещателей. Оборудование установили в помещении массажного салона и подключили к системе записи разговоров. Это позволило скрытно получать и накапливать информацию.
За свою деятельность обвиняемый получил более 150 тыс. руб. В прокуратуре отмечают, что ему грозит до четырех лет лишения свободы.