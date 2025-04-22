Ущерб от экономических преступлений на Кубани превысил 1,4 млрд рублей

Общий ущерб от экономических преступлений на территории Краснодарского края за первый квартал 2025 года превысил 1,4 млрд руб. Это на 200 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает BFM Кубань со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За первые три месяца в крае зарегистрировали около 1,5 тыс. преступлений экономической направленности, что на 17% больше, чем годом ранее. Большинство нарушений зафиксировали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Часть дел возбуждают по результатам доследственных проверок по заявлениям граждан. Среди заявителей — как представители предпринимательского сообщества, столкнувшиеся с коррупционными проявлениями, так и граждане, пострадавшие от мошенничества.

Анна Гречко