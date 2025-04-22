Выдано разрешение на строительство нового завода в Тутаеве

В Ярославской области начнется строительство завода по производству полипропиленовой ленты. Разрешение выдано 28 марта 2025 года и будет действовать до 28 сентября 2028 года, сообщает Yarnews. Комплекс возведут на улице Промышленной в Тутаеве, рядом с базой СУ-1 ОАО «ТМЗ». Проект получил положительное заключение экспертизы 30 января.

Завод будет производить полипропиленовую ленту для упаковки, используемую для сцепки с паллетами и штабелирования продукции. Застройщиком выступает ООО «Завод промышленной упаковки», зарегистрированное в ТОР «Тутаев». Предприятие займет участок площадью 5 га, объем инвестиций составит 438 млн рублей.

На новом заводе планируется создать 93 рабочих места.

Антон Голицын