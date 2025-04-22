Участникам СВО предоставят гарантии по займам на открытие бизнеса

Корпорация МСП предоставит гарантийное обеспечение участникам СВО, чтобы они могли получить средства в банках или государственных микрофинансовых организациях (ГМФО) на открытие или развитие бизнеса. Об этом рассказал гендиректор корпорации Александр Исаевич.

Для займов ГМФО до 5 млн руб. корпорация МСП под поручительство региональных гарантийных организаций предоставит гарантии до 25% при отсутствии у заемщика собственного залогового обеспечения. Для банковских кредитов будет предоставляться согарантия Региональной гарантийной организации и корпорации МСП до 90% для начинающих предпринимателей, до 75% — для остальных. Размер кредита или займа может составлять от 5 млн до 50 млн руб.

Аналогичные условия должны распространить на займы в региональных отделениях Фонда развития промышленности. Эту тему обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», передает ТАСС.

В апреле 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников боевых действий на Украине от уплаты процентов по кредитам и займам, которые скопились за время кредитных каникул.

О поддержке военнослужащих — в материале «Ъ» «Бойцам помогут Госсоветом».