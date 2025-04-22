Суд продлил арест Виталию Кушнареву до 3 октября

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему заместителю губернатора – министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву. Мера пресечения будет действовать до 3 октября.

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В суде сторона защиты просила назначить Виталию Кушнареву домашний арест, однако суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил экс-чиновника в СИЗО.

Как сообщалось ранее, в понедельник суд начал рассматривать уголовное дело по существу. Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч.6 ст.290; ч.1 ст.222 УК РФ). По версии следствия, он в октябре 2024 года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог региона, выполняемых в рамках госконтрактов.

Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области и далее действовал под контролем оперативников. Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Позднее при обыске у него дома нашли пистолет марки «Кольт» и патроны к нему, которые хранились без соответствующего разрешения.

Виталий Кушнарев отказался комментировать свое отношение к предъявленному обвинению. Он заявил, что его позиция станет ясна «в ходе судебного разбирательства».

Подробнее о первом заседании по делу Виталия Кушнарева читайте в тексте «Цена контракта»

Кристина Федичкина