Волонтеры и жители деревни Ольхово собрали большую часть погибшей на пруду рыбы

Жители деревни Ольхово вместе с волонтерами собрали 20 апреля большую часть погибшей на местном пруду рыбы, сообщает пресс-служба Увинского района. Территориальный отдел продолжит работу на неделе — необходимо собрать остатки водных биоресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации МО «Увинский район» Фото: пресс-служба администрации МО «Увинский район»

«Далее будет проводиться контроль и мониторинг пруда на случай повторения ситуации. Причины массовой гибели рыбы устанавливаются правоохранительными органами»,— добавили в муниципалитете.

Ранее в министерство природных ресурсов Удмуртии обратился местный житель, занимающийся зарыблением водоемов, Александр Зыкин. 21 апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что он заявил о гибели рыбы из-за сброса нечистот в пруд со свинофермы ООО «Увинский мясокомбинат». 24 марта сотрудники ведомства усмотрели признаки нарушения ветеринарного законодательства из-за стекания жидкой фракции навоза свиней в реку Кильцемка, который копился на земельном участке, граничащим с предприятием.

Сотрудники минприроды отобрали пробы воды Ольховского пруда и провели исследования. «По результатам анализов установлено, что в воде присутствуют превышения по аммоний-иону и повышенному биологическому и химическому потреблению кислорода. Совокупность этих факторов свидетельствует о негативном воздействии органического происхождения»,—следует из экспертного заключения, датированного 7 апреля. При этом в ведомстве отмечают, что «повышенное химическое и биологическое потребление кислорода» — свойственный для ранней весны процесс, поскольку лед еще не сошел полностью, а кислорода в воде растворено мало.

Следующая проверка состоялась 9 апреля. Сотрудники минприроды провели выездное обследование пруда, где обнаружили трех мертвых мальков. «Признаков загрязнения воды… не выявлено, какой-либо запах отсутствует»,— указано в ответе на обращение. Ведомство пришло к выводу, что свинокомплекс «Увинского мясокомбината» не оказывал негативного воздействия на качество воды реки Кильцемка.

Тогда в минприроды добавили, что провести контрольное надзорное мероприятие не предоставляется возможным в связи с отсутствием достоверных данных о лице, допустившем загрязнение водоема.