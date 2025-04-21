Опубликованы данные исследований Ольховского пруда после обращения о гибели рыбы

Министерство природных ресурсов Удмуртии пришло к выводу о «негативном воздействии органического происхождения» в Ольховском пруду. Ранее в ведомство обратился местный житель, занимающийся зарыблением водоемов, Александр Зыкин. Он заявил о гибели рыбы из-за сброса нечистот в пруд со свинофермы ООО «Увинский мясокомбинат».

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«По результатам анализов установлено, что в воде присутствуют превышения по аммоний-иону и повышенному биологическому и химическому потреблению кислорода. Совокупность этих факторов свидетельствует о негативном воздействии органического происхождения»,— сообщил представитель минприроды. Результаты экспертизы направлены в МВД.

«Однако стоит отметить, что повышенное химическое и биологическое потребление кислорода — это свойственный для ранней весны процесс, так как лед еще полностью не сошел, кислорода в воде растворено мало»,— добавили в ведомстве. Экспертное заключение датируется 7 апреля.

Ответ минприроды на обращение Александра Зыкина опубликовало издание Udm-info. Из документа следует, что сотрудники ведомства во время обследования 24 марта обнаружили проталины на участках, граничащих с «Увинским мясокомбинатом», предположительно образовавшиеся из-за стекания жидкой фракции навоза свиней. Здесь обнаружили скопление навоза. По ответу ведомства, выделения стекали в реку Кильцемка. В минприроды усмотрели признаки нарушения ветеринарного законодательства.

Следующая проверка состоялась 9 апреля. Сотрудники минприроды провели выездное обследование пруда, где обнаружили трех мертвых мальков. «Признаков загрязнения воды… не выявлено, какой-либо запах отсутствует»,— указано в ответе на обращение. Ведомство пришло к выводу, что свинокомплекс «Увинского мясокомбината» не оказывал негативного воздействия на качество воды реки Кильцемка.

В минприроды добавили, что провести контрольное надзорное мероприятие не предоставляется возможным в связи с отсутствием достоверных данных о лице, допустившем загрязнение водоема.