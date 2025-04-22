Экс-прокурор Орджоникидзевского района занял должность в прокуратуре Пермского края

Начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края назначен Антон Демидов. Об этом сообщает газета «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края. Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Антон Демидов ранее работал в прокуратуре Ленинского района, занимал должность заместителя начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, возглавлял прокуратуру Орджоникидзевского района Перми.