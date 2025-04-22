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Экс-прокурор Орджоникидзевского района занял должность в прокуратуре Пермского края

Начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края назначен Антон Демидов. Об этом сообщает газета «Звезда».

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Антон Демидов ранее работал в прокуратуре Ленинского района, занимал должность заместителя начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, возглавлял прокуратуру Орджоникидзевского района Перми.

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