Скончался автор будущего памятника Екатерине II в Ярославле

На 92-м гожу жизни умер скульптор, художник-монументалист, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на помощника скульптора Сергея Шагулашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Зураб Церетели является автором скульптуры медведя в парке 1000-летия в Ярославле, которую президент РАХ подарил городу на юбилей. Также господин Церетели создал будущий памятник императрице Екатерине II на пересечении улиц Революционной и Андропова, установка которого запланирована в этом году.

Художник и скульптор известен своими памятниками Петру Первому, Зое Космодемьянской в Рузе, Александру Пушкину в Апатитах. Его скульптуры расположены в том числе и в Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции и Японии.

Алла Чижова