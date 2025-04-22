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Ставрополье засеяло 450 тысяч га ранними яровыми культурами

Аграрии Ставропольского края уже засеяли около 450 тыс. га ранними яровыми культурами, включая кукурузу, подсолнечник и сахарную свеклу. Озимые культуры, занимающие почти 2 млн га, полностью взошли, причем большая часть посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«В сфере зерновых культур аграрии Ставрополья уже полностью перешли на семена отечественной селекции, что стало результатом системной работы при поддержке федерального центра и научных организаций. По другим культурам процесс импортозамещения продолжается»,— отмечается в сообщении.

Государственная поддержка отрасли в 2025 году достигнет почти 6 млрд руб., основная часть этих средств поступит из федерального бюджета.

Николай Аксенов

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