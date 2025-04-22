23% квартир на вторичном рынке Екатеринбурга построены после 2020 года

Четверть всех квартир на рынке вторичной недвижимости России была построена за последние четыре года, когда действовала программа льготной ипотеки, посчитали в аналитическом центре «Движение.ру». Так, в 17 крупнейших городах страны на продажу выставлено почти 150 тыс. квартир, из которых около 38 тыс. находятся в домах, сданных после 2020 года. В Екатеринбурге на вторичном рынке находится более 6,4 тыс. квартир, из них 1,5 тыс. квартир в домах, построенных после 2020 года, что составляет 23,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Возглавляет список городов с наибольшей долей новых квартир на вторичном рынке Краснодар: там почти 5,2 тыс. таких объектов, что составляет 38% от общего предложения. В Ростове-на-Дону эта доля составляет 34% (более 4 тыс. квартир), а в Новосибирске — 29% (3,2 тыс. квартир). В Москве и Санкт-Петербурге доля свежего жилья на вторичном рынке составляет 28% и 24% соответственно. В Тюмени 8,7 тыс. квартир на вторичном рынке и из них более 2,2 тыс. в новых домах (25,8%).

В некоторых городах, таких как Волгоград, Самара, Челябинск и Омск, доля нового жилья на вторичном рынке ниже среднего по России, что, по мнению аналитиков, указывает на дефицит качественного жилья. Руководитель аналитического центра ИА «Движение.ру» Ян Гравшин отметил, что значительная часть свежего жилья на вторичном рынке приобреталась в инвестиционных целях и перепродавалась. По его словам, рост числа новых квартир на вторичном рынке будет продолжаться.

«Мы ожидаем, что рост числа вчерашних новостроек в экспозиции вторичного рынка будет расти естественным образом, учитывая рекордные продажи последних двух лет и трех-четырехлетние строительные циклы — большим объемам новостроек, стартовавших в 2023–2024 гг., еще только предстоит выйти на рынок готового жилья. Для вторичного рынка, и для покупателей жилья на вторичном рынке это, в целом, позитивная тенденция. Похожая ситуация сейчас, кстати, наблюдается и на рынке долгосрочной аренды, где объемы предложения свежего жилья, приобретенного в инвестиционных целях, тоже растут»,— прокомментировал Ян Гравшин.

Мария Игнатова