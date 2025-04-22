Производство саженцев винограда на Кубани выросло в 5 раз за десятилетие

Производство саженцев винограда в Краснодарском крае за последние десять лет увеличилось в 4,6 раза и достигло 5,5 млн единиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За указанный период общая территория виноградников в регионе расширилась на 25% и составила 32,5 тыс. га. По планам на 2025 год в крае заложат еще минимум 1,6 тыс. га новых насаждений.

Сейчас на территории Кубани функционирует шесть питомников с совокупной производственной мощностью 9,7 млн саженцев в год. Предприятия полностью удовлетворяют потребности региона и поставляют посадочный материал в другие субъекты Российской Федерации.

Ранее стало известно, что власти Краснодарского края в 2025 году планируют выделить на поддержку отрасли виноградарства 1,2 млн руб, что на 39,8% превышает финансирование 2024 года.

Анна Гречко