На экспертизу в Центр Сербского направят мать из Канска, убившую троих детей

Жительнице Красноярского края, обвиняемой в убийстве трех своих детей, назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Ее поручено провести Национальному медицинскому исследовательскому центру имени В. П. Сербского в Москве, сообщила «Ъ-Сибирь» старший помощник руководителя Красноярского управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

14 апреля в Канске в частном доме на улице Герцена были обнаружены тела трех детей — 8-летнего мальчика, 4-летней девочки и 7-месячного мальчика. По версии следствия, детей зарубила топором их 29-летняя мать. Во время трагедии четвертый ребенок — 7-летний мальчик — находился в школе. Вернувшись с уроков, он стал свидетелем последствий жестокой расправы. Затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем.

С санкции суда мать детей заключили под стражу. В отношении нее расследуется дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Выяснилось, что в сентябре 2024 года у женщины была диагностирована шизофрения.

Илья Николаев