Первый студенческий фестиваль народных игр пройдет в КБР

Кабардино-Балкария примет первый Северо-Кавказский студенческий фестиваль народных игр и национальных видов спорта «Сила в единстве», который соберет свыше ста участников из разных регионов России. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Мероприятие, приуроченное к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, объединит участников из регионов Северного Кавказа, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей»,— говорится в сообщении.

В день открытия фестиваля, 28 апреля, пройдет парад с флагами регионов, после которого гостей ожидают выступления творческих коллективов и показательные бои. Также на фестивале откроется выставка «Герои Отечества», где участники смогут ознакомиться с подвигами героев прошлых поколений.

Для гостей мероприятия будет работать полевая кухня с угощениями и национальные подворья, на которых студенты представят традиции своих народов.

В рамках основной части фестиваля запланированы спортивные состязания по десяти традиционным дисциплинам: метание камня, армреслинг, перетягивание палки, прыжковое двоеборье, легкоатлетическая эстафета, городки, перетягивание каната, борьба на поясах, стрельба из лука.

Николай Аксенов