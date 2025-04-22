Очередная партия новых трамваев «Львенок» прибыла в Самару

В Самару прибыла очередная партия новых трамваев «Львенок». Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Трамваи «Львенок» производятся на предприятиях ООО «ПК Транспортные системы» в Твери и Санкт-Петербурге. Всего в Самару прибудет 71 трамвай этой модели по договору с АО «СберЛизинг». Электротранспорт планируют изготовить до 30 апреля 2026 года. Первая партия новых трамваев отправлена в Самару в феврале 2025 года.

Андрей Сазонов