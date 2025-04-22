Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россияне назвали самые популярные книги в домашних библиотеках

«Война и Мир» и «Анна Каренина» возглавили список самых популярных книг российской литературы на полках домашних библиотек. Это следует из совместного опроса «Дзен» и издательства «АСТ-азбука». Исследование приурочено в Всемирному дню книги, который празднуется 23 апреля.

На втором месте оказался Федор Достоевский с романом «Братья Карамазовы». Нижнюю ступень пьедестала поделили произведения Александра Пушкина, Михаила Шолохова и Михаила Булгакова.

По жанру:

  • Художественная — 45%;
  • Энциклопедии и справочники —26%;
  • Биографии — 13%;
  • Научная литература — 9%;
  • Учебники — 7%.

По возрасту книг:

  • Изданная 50-70 лет назад — 47%;
  • Изданная 20-40 лет назад — 35%;
  • Изданная в течение последних 10 лет — 16%.

Как собирали библиотеку:

  • Унаследовали от родителей/бабушек и дедушек — 55%;
  • Собрали книги самостоятельно — 25%;
  • Получили в подарок — 20%.

Сколько книг прочли из библиотеки:

  • Менее половины — 47%;
  • Более половины — 25%;
  • Все книги — 15%.

Опрос проводился с 1 по 10 апреля, в нем участвовали 1 295 человек из разных регионов РФ, пишет ТАСС.

Екатерина Отрашкевич

Новости компаний Все