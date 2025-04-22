Россияне назвали самые популярные книги в домашних библиотеках
«Война и Мир» и «Анна Каренина» возглавили список самых популярных книг российской литературы на полках домашних библиотек. Это следует из совместного опроса «Дзен» и издательства «АСТ-азбука». Исследование приурочено в Всемирному дню книги, который празднуется 23 апреля.
На втором месте оказался Федор Достоевский с романом «Братья Карамазовы». Нижнюю ступень пьедестала поделили произведения Александра Пушкина, Михаила Шолохова и Михаила Булгакова.
По жанру:
- Художественная — 45%;
- Энциклопедии и справочники —26%;
- Биографии — 13%;
- Научная литература — 9%;
- Учебники — 7%.
По возрасту книг:
- Изданная 50-70 лет назад — 47%;
- Изданная 20-40 лет назад — 35%;
- Изданная в течение последних 10 лет — 16%.
Как собирали библиотеку:
- Унаследовали от родителей/бабушек и дедушек — 55%;
- Собрали книги самостоятельно — 25%;
- Получили в подарок — 20%.
Сколько книг прочли из библиотеки:
- Менее половины — 47%;
- Более половины — 25%;
- Все книги — 15%.
Опрос проводился с 1 по 10 апреля, в нем участвовали 1 295 человек из разных регионов РФ, пишет ТАСС.