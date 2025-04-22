Россияне назвали самые популярные книги в домашних библиотеках

«Война и Мир» и «Анна Каренина» возглавили список самых популярных книг российской литературы на полках домашних библиотек. Это следует из совместного опроса «Дзен» и издательства «АСТ-азбука». Исследование приурочено в Всемирному дню книги, который празднуется 23 апреля.

На втором месте оказался Федор Достоевский с романом «Братья Карамазовы». Нижнюю ступень пьедестала поделили произведения Александра Пушкина, Михаила Шолохова и Михаила Булгакова.

По жанру:

Художественная — 45%;

Энциклопедии и справочники —26%;

Биографии — 13%;

Научная литература — 9%;

Учебники — 7%.

По возрасту книг:

Изданная 50-70 лет назад — 47%;

Изданная 20-40 лет назад — 35%;

Изданная в течение последних 10 лет — 16%.

Как собирали библиотеку:

Унаследовали от родителей/бабушек и дедушек — 55%;

Собрали книги самостоятельно — 25%;

Получили в подарок — 20%.

Сколько книг прочли из библиотеки:

Менее половины — 47%;

Более половины — 25%;

Все книги — 15%.

Опрос проводился с 1 по 10 апреля, в нем участвовали 1 295 человек из разных регионов РФ, пишет ТАСС.

Екатерина Отрашкевич