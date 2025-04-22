Пермские евангелисты продолжат борьбу за 14 млн рублей в Верховном суде РФ

Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Как свидетельствует картотека суда, жалоба зарегистрирована 15 апреля, к рассмотрению пока не принята. Ранее Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения жалобу организации на решение пермского арбитража о взыскании почти 14 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В июне 2024 года Арбитражный суд Пермского края пришел к выводу, что Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской использует дворец культуры имени Ленина в том числе для извлечения прибыли. С евангелистов было взыскано почти 14 млн руб. в пользу департамента земельных отношений администрации Перми. В эту сумму вошли 10,4 млн руб. неосновательного обогащения и 3,5 млн руб. за пользование чужими денежными средствами.

Евангелисты владеют ДК имени Ленина уже почти 20 лет — в 2005 году этот объект им продал холдинг «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. В октябре 2024 года стало известно, что краевые власти и религиозная организация договорились о выкупе объекта в муниципальную собственность. В бюджете Перми на 2025 год заложено 250 млн руб. на приобретение здания.