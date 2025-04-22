В Оренбуржье медсестры в суде добились получения соцвыплат

В Оренбургской области медсестры из Беляевской районной больницы получили уведомления на соцвыплаты за весь период, который им не выплачивали. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Нина Останина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным представителя КПРФ, главврач Ирина Улицкая приняла решение, что шесть сотрудниц больницы не должны получать дополнительные социальные выплаты, посчитав, что в их обязанности не входит оказание медицинской помощи. При этом в других медучреждениях региона таких проблем не возникло.

Нина Останина поблагодарила замминистра здравоохранения РФ Евгению Котову за оперативное решение вопроса по выплатам.

Андрей Сазонов