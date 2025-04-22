В Ярославле выросла активность на первичном рынке жилья

В Ярославле в первом квартале 2025 года предложение на рынке первичного жилья увеличилось на 28% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Об этом сообщили в «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предложение однокомнатных квартир увеличилось на 28%, двухкомнатных и трехкомнатных – на 27%, а студий – на 36%. Спрос на жилье в новостройках вырос на 28%. Цена квадратного метра, по данным платформы, не изменилась и составила в среднем 104 тыс. руб. за кв. м. Ярославль вошел в список крупных городов с самыми доступными квартирами. Специалисты полагают, что активность на рынке первичного жилья растет в связи с реализацией отложенного спроса.

«В условиях постепенного снижения доходности депозитов некоторые потенциальные покупатели после окончания срочных вкладов вернулись к вопросу приобретения недвижимости. Также в ряде банков наблюдается небольшое снижение рыночных ипотечных ставок. При этом основными драйверами спроса на новостройки по-прежнему остаются льготные адресные программы и рассрочки»,— прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Антон Голицын