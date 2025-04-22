В Краснодаре найдено тело пропавшей студентки
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» обнаружили тело студентки, пропавшей в Краснодаре. Девушка исчезла 18 апреля в районе улицы Таманской. Поисковая операция продолжалась несколько дней.
Фото: «Лиза Алерт»
Вечером 21 апреля представители отряда сообщили о завершении поисков, подтвердив гибель разыскиваемой. Причины смерти студентки пока не разглашаются.
Официальных комментариев от правоохранительных органов относительно происшествия на данный момент не поступало.