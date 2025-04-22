Назначен новый руководитель Центра проектного развития Челябинской области

Руководителем автономной некоммерческой организации «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» назначена Инна Хваткова, занимавшая пост заместителя директора, Она приступила к новым обязанностям 22 апреля, сообщает пресс-служба организации.

Предыдущий руководитель Максим Мельников, возглавлявший центр три года, покинул должность по собственному желанию «для реализации других профессиональных инициатив и проектов». При этом он продолжит работу в составе наблюдательного совета АНО.

Инне Хватковой 44 года. Она окончила Магнитогорский государственный технический университет имени Григория Носова по специальности «Экономика и управление». Прошла повышение квалификации в Поволжском госуниверситете физической культуры, спорта и туризма, а также в школе управления «Сенеж» по программе «Интегрированное управление туризмом: от политики к практике». С момента основания Центра проектного развития территории и туризма Челябинской области в 2022 году занимала пост заместителя генерального директора.

Виталина Ярховска