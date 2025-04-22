Спасатели в Адыгее продолжают искать 11-летнего мальчика в реке Белой

Спасатели возобновили поиски 11-летнего мальчика из Краснодарского края, которого 20 апреля унесло течением реки Белой в Майкопском районе Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея

Как сообщалось ранее, ребенок поскользнулся на берегу и упал в воду. Отец пытался спасти сына, однако быстрое течение помешало ему это сделать. После сообщения в экстренные службы началась спасательная операция. Вечером 21 апреля поиски приостановили из-за темноты, а утром 22 апреля в 8:00 работы возобновились.

К настоящему моменту сотрудники МЧС обследовали более 40 км береговой линии. Поисковые мероприятия продолжаются как вдоль прибрежной полосы, так и по акватории реки. Территория поиска разделена на участки.

Помимо спасателей, в операции задействованы беспилотные летательные аппараты. Следственные органы начали проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего.

Лия Пацан