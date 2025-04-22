В Госдуме предложили сделать единую биометрическую систему (ЕБС) частью телемедицины. Биометрия уже применяется в России в банковской, транспортной и телеком- отраслях, при оказании госуслуг. Глава группы медицинских компаний CL Феликс Гамзаев считает, что в первую очередь нововведение поможет защитить пациентов от мошенников.

Феликс Гамзаев

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«У ЕБС три основные функции: регистрация биометрии, защита данных и подтверждение личности. А в рамках обсуждаемой законодательной инициативы биометрию — а именно подтверждение личности по фото лица — предлагается использовать в приложениях для телемедицинских консультаций. Здесь решается актуальная задача — повышение безопасности телемедицинских сервисов.

Врачам и клиникам это поможет снизить риски мошенничества (незаконные назначения лекарств) или консультаций по поддельным документам, фейковым аккаунтам. Кроме того, логин и пароль от мобильных приложений могут попасть в руки посторонним людям, которые получат доступ к вашей медицинской тайне. А работающие в формате онлайн врачи часто не знают своих пациентов в лицо. Поэтому ЕБС может использоваться для более надежной автоматической аутентификации пациентов при онлайн-консультациях в дополнение к другим методам, например, порталу “Госуслуги”.

Такая система также будет полезна страховым компаниям, работающим в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС), где часто возникает проблема передачи аккаунтов третьим лицам. Эта мера также нацелена на повышение государственного контроля за оказанием медицинских услуг и интеграцией с ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системой здравоохранения).

Для пациентов это удобство и ускорение доступа к медицинскому сервису — не нужно каждый раз вводить паспортные данные, достаточно скана лица. Кроме того, это более простой и комфортный доступ к телемедицинским консультациям с врачами крупных федеральных центров для пациентов из многих регионов страны.

Полагаю, что внедрение ЕБС может повысить безопасность телемедицинских сервисов, но не снимает потенциальных рисков, а именно — утечки данных биометрии. Государству важно усиливать доверие общества непосредственно к самой системе хранения биометрических данных и усиливать ее надежность, чтобы она обрела народную популярность».