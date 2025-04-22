Каждый пятый житель Ростовской области готов покупать отечественные машины

В Ростовской области 20% жителей готовы приобретать новые автомобили российского производства. Об этом сообщила пресс-служба МТС. Здесь уточнили что каждый третий житель Дона выбрал бы немецкий или японский автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свои выводы представители компании сделали, опираясь на данные опроса, проведенного совместно с Центр аналитики МТС AdTech. Он был направлен на выявление автомобильных предпочтений россиян. Выяснилось, что эти предпочтения разнятся в зависимости от федерального округа. Для сравнения, в Северо-Кавказском округе (ближайшем к ЮФО) 30% опрошенных заявили, что сделали бы свой выбор на российских марках. Значительно меньше респондентов готовы рассмотреть к покупке немецкие и японские авто.

Опрос также показал, что несмотря на широкую представленность на Дону китайских автомобилей, жители региона весьма сдержанно относятся к их покупке. Только 9% ростовчан хотели бы в будущем вложить деньги в машины из Поднебесной. Для сравнения, в СКФО об этом заявили только 3% опрошенных.

По словам коммерческого директора МТС AdTech Артема Пуликова, итоги опроса показывают, что в целом по России в сегменте новых автомобилей россияне чаще всего покупают китайские и отечественные машины. «При этом, 80% респондентов готовы купить автомобили с пробегом, из них 22% – по причине отсутствия на рынке новых машин ряда стран-производителей. Для продавцов автомобилей это сигнал, что аудитория все больше сегментируется, следовательно, нужен более четкий таргетинг. Например, на базе Big Data, который позволит донести информацию и для тех, кто рассматривает покупки нового автомобиля, и для тех, кто присматривается к машинам с пробегом в разных федеральных округах», – пояснил топ-менеджер.

Владимир Андреев