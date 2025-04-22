В Тандинском районе Тувы снят введенный из-за ландшафтных пожаров режим ЧС

Власти Тандинского кожууна (района) Республики Тыва сняли режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории муниципалитета. Об этом говорится в сообщении администрации района.

Причиной такого решения названа «стабилизация обстановки с лесными пожарами». Режим предполагал полный запрет на посещение лесов.

Как писал «Ъ-Сибирь», режим ЧС был введен в середине апреля после того, как крупный ландшафтный пожар распространился у населенных пунктов Кызыл-Арыг, Арыг-Бажы и Сой.

Валерий Лавский