Режим ЧС из-за пожаров введен в лесах одного из районов Тувы

В лесах Тандинского кожууна (района) Тувы введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Причиной принятия такого решения является крупный ландшафтный пожар у населенных пунктов Кызыл-Арыг, Арыг-Бажы и Сой. Режим ЧС предполагает полный запрет на посещение лесов. 15 апреля в район прибыл глава республики Владислав Ховалыг. «Встретился на месте с руководителями оперативных служб. Крупные очаги удалось локализовать и, самое главное, снять угрозу населенным пунктам. Сейчас прилагают все усилия для окончательной ликвидации»,— сообщил он в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Сибирь», крупные пожары продолжаются в нескольких муниципалитетах Тувы. 15 апреля на всей ее территории на срок до 5 мая введен особый противопожарный режим.

Валерий Лавский