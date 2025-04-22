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Скандинавский антициклон принесет в Петербург кратковременные дожди 22 апреля

Гребень скандинавского антициклона, надвигающийся с северо-востока, принесет в Петербург 22 апреля облачную погоду с прояснениями. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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Фото: Коммерсантъ / Михаил Богородский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Жданов

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Фото: Коммерсантъ / Михаил Богородский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Жданов

По словам синоптика, к вечеру в город придут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 10-12 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ночью 17 апреля в окрестностях Петербурга наблюдали северное сияние.

Андрей Маркелов

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