В ночь на 17 апреля в окрестностях Петербурга наблюдали северное сияние

Северное сияние озарило небо над окрестностями Петербурга ночью 17 апреля — редкое природное явление наблюдали в некоторых районах Ленобласти, а также в Республике Карелия. Фотографиями в соцсетях делились местные жители и любители природы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Telegram-канала «АстроФотоБолото» / Екатерина Стрельникова Фото: скриншот из видео Telegram-канала «АстроФотоБолото» / Екатерина Стрельникова

Лучше всего, отмечают очевидцы, красочные всплески в небе этой ночью было видно из северных пригородов Петербурга. Сияние в эту ночь было ярким, полным разнообразных рисунков и переливов цветов — в основном зеленого и фиолетово-розового.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что метеорологические условия в Северной столице 17 апреля определит атмосферный фронт. В такой ситуации в городе ожидаются похолодание и облачная погода, дожди.

Дарья Астанина