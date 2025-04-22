«Известия»: средние ставки по потребкредитам упали до 35%

В преддверии решения ЦБ по ключевой ставке банки смягчают условия кредитования. За последний месяц реальный показатель снизился на 5 п. п. — до 35%, сообщают «Известия».

Издание пишет, что такая динамика может говорить о понижении ключевой ставки на заседании ЦБ 25 апреля. Эксперты же предполагают, что смягчение начнется во втором полугодии. С марта по апрель реальные ставки скорректировали 11 из 15 ведущих банков. Минимальный процент по кредиту сейчас составляет 28,3%.

В марте наблюдался рост средней ставки по кредитам до 37%. Тогда же регулятор третий раз подряд сохранил ставку на уровне 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что к снижению ключевой ставки нужно подходить постепенно, чтобы не разогнать инфляцию. В 2025 году Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до 7–8%. В марте годовая инфляция ускорилась до 10,34%.

Подробнее — в материале «Ставке прогнозируют неизменность».

Екатерина Отрашкевич