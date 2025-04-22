В Самаре ограничили движение транспорта по улице Вилоновской

Движение транспорта ограничено на улице Вилоновской в Самаре до конца апреля. Речь идет об участке от улицы Ленинской до Садовой. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение введено из-за ремонта водопроводной камеры на пересечении улиц Вилоновской и Ленинской. В связи с этим изменена схема движения автобусов маршрута № 50. В сторону остановки «Железнодорожный вокзал» они следуют по улице Ульяновской, Агибалова и далее – по своему обычному маршруту. В направлении остановки «Батайская» автобусы № 50 до конца апреля будут ездить по улице Спортивной, Ульяновской, а затем – по прежнему маршруту.

Георгий Портнов