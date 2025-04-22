Проекты из ХМАО отметили президентской премией «Служение»

Несколько проектов из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) отметили президентской премией «Служение», следует из информации в официальной группе премии во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проект «Социальное партнерство как вектор развития муниципального образования» занял второе место в номинации «Укрепляя партнерство — расширяем возможности». Награду получил глава поселка Сентябрьский Андрей Светлаков. По его инициативе в поселке появился Совет директоров — объединение крупных предприятий, участвующих в благоустройстве, поддержке садиков и школ, организации мероприятий.

Третье место в этой же номинации занял проект «Креативные индустрии» из Ханты-Мансийска — награду получила замначальника управления экономического развития и инвестиций администрации города Юлия Николаева. Благодаря предпринятым мерам в этом направлении за год оборот сектора вырос на 1,5 млрд руб., поддержку получили 61 предприниматель, а местные бренды вышли на всероссийский уровень.

Кроме того, как сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем Telegram-канале, на премии отметили еще два проекта. Так, лауреатом в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» стал проект «Сердце отдаю людям» из Когалыма, а проект «Радио-город» из Урая получил второе место в номинации «Прямой разговор — доверие к власти». «Все четыре инициативы Югры, которые вышли в финал, были отмечены призовыми местами. Это лучший результат среди субъектов РФ»,— сказал Руслан Кухарук.

Премия прошла во второй раз, она была учреждена по поручению Владимира Путина. В прошлом году награды президентской премии «Служение» получили три проекта из Югры.

Ирина Пичурина